La Méridienne – ISCHEMIA – Les doctorants ont du talent !

Émission en partenariat avec l’INSERM Grand-Ouest

ISCHEMIA, le retour ! Sébastien Roger revient dans la Méridienne, avec trois doctorants. Ils nous présentent leurs sujets de thèse !



– Oumnia Benouna : Le syndrome cardio-rénal et modes d’action des inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2

– Simon Chesseron : Étude du rôle des plaquettes et du facteur plaquettaire 4 dans les lésions d’ischémie-reperfusion cardiaque

– Thomas Duret : production de nanovésicules de type exosomes par les cellules en condition d’hypoxie ou d’ischémie et conséquences sur la communication cellulaire

Remerciements : Jean-Michel Escoffre et Pierre Da Silva



