La MÃ©ridienne – Florent Kohler – JournÃ©e d’Ã©tudes : Dialoguer avec la Nature

Image par gayleenfroese2 de Pixabay

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Florent Kohler est enseignant-chercheur à l’Université de Tours, membre du laboratoire I.C.D. Il présente ici la journée d’études Dialoguer avec la Nature, qui se tiendra le 2 juin 2023 de 9h30 à 17h30 au 5e étage de la B.U. du site des Tanneurs.

Il présente également un travail de recherche récent autour du castor et de l’anthropomorphisme.





Cités dans l’émission

Eric Baratay, historien des relations homme-animaux

Camille de Toledo, Le Fleuve qui voulait écrire, auditions du Parlement de Loire, éditions Les Liens qui Libèrent

Antonio Damasio, L’Erreur de Descartes, la raison des émotions, éditions Odile Jacob



Kohler, F., Andrieu, D., Bois, E. et al. Our Neighbor the Beaver: Anthropomorphism to Facilitate Environmental Mediation in Rural France. Hum Ecol (2023). https://doi.org/10.1007/s10745-023-00406-z