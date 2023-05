La Méridienne – Discrimination des quartiers populaires : comprendre et lutter.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Les 11 et 12 mai 2023 se tenait la deuxième édition du séminaire participatif Expérience Sanitas Solidaire, avec le laboratoire CITERES de l’Université de Tours, et la Compagnie Pih-Poh, coorganisé avec la MSH et le Centre Social Plurielles.

A l’invitation de la Compagnie, la Méridienne s’installe au marché Saint-Paul du Sanitas. Rencontre avec des habitantes et des organisatrices de l’évènement.

Merci à Ida Tesla, Violette Arnoulet, les habitantes dont Aïcha, Nadia, Doris ; Bénédicte Madelin, le Centre Social Plurielles et Meryl Septier.

Extraits sonores

Diam’s – La Boulette

Renaud cante l’Nord – Eun goutt ed’ jus

Paul Misraki – Tout va très bien madame la marquise