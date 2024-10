La Méridienne – Alexandra Stewart, University of KwaZulu Natal, South Africa

crédit : University of KwaZulu Natal

Thulani Mkhize et Alexandra Stewart (University of KwaZulu Natal) sont à Tours au titre d’un séjour de professeures invitées dans le cadre du partenariat Erasmus Plus entre leur université et celle de Tours. A ce titre, elles sont intervenues dans plusieurs cours (L2, L3) et séminaires (laboratoire ICD). Elles ont été reçues au service des Relations Internationales (jeudi 17) et par le directeur du laboratoire ICD, Tri Tran (lundi 21).



Nos invités aujourd’hui sont Guillaume Cingal, Maître de conférences à l’Université de Tours, et Alexandra Stewart.

Alexandra Stewart est enseignante-chercheure et membre du Département de français à UKZN ; sa thèse de doctorat porte sur Bessora, Marie Ndiaye et Ananda Devi. Elle est notamment intervenue dans 3 cours de traductologie, de Guillaume Cingal, avec un extrait d’un texte de Bessora. Elle a aussi animé un cours de traduction pour étudiants d’échange avec Hélène Tison autour d’un autre extrait de Bessora.



Elle a donné hier une conférence sur la réécriture du plaasroman (roman rural traditionnel des Afrikaners) dans un autre roman de Bessora, Les Orphelins.