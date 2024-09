La Méridienne – Akima Zerguini et Farid Derbal, la Maison de la Réussite de Tours

Cherche : étudiants en CERCIP et bénévoles !

La Maison de la Réussite se trouve au Sanitas, quartier central de la ville de Tours. C’est un lieu ressource, où trouver de l’aide pour les démarches administratives du quotidien – dossier de bourse, dossier MDPH, refaire une carte d’identité… – de l’accompagnement scolaire et de l’aide aux devoirs, et surtout une équipe accueillante et à l’écoute de ses usagers. Accueil inconditionnel et sans jugement.

Akima Zerguini et Farid Derbal, salariés de la Maison de la Réussite, partagent un peu de leur quotidien professionnel, de leurs journées à géométrie variable, et de leur fierté d’être utile à un moment particulier d’un parcours de vie.

La maison de la Réussite accueille aussi des bénévoles et des étudiants en CERCIP sur l’accompagnement aux devoirs