I LOVE MES CHEVEUX — avec Louison Millet, étudiante en M1 Métiers des langues Études anglophones

Cette semaine, nous recevions Louison Millet, avec qui nous avons parlé de ses études (sa licence L.E.A. anglais/coréen à La Rochelle, sa première année de Master ici à Tours), de ses recherches, qui s’intéressent aux traductions françaises de bandes dessinées anglophones présentant la particularité d’avoir des personnages non binaires ou des instances non genrées. Il a aussi été question de la société coréenne, d’un mot coréen intraduisible, du métier de traducteurice, de webtoons, d’IA etc.

Guillaume Cingal et Louison Millet, 13 janvier 2025 (Photographie Mélissa Wyckhuyse)

Pour écouter l’émission :

