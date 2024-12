Good Morning Tours du 29 novembre 2024

La matinale des étudiants de l’école publique de journalise de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Dixième émission de Good Morning Tours ce vendredi 29 novembre, une émission présentée par Victoire Renard-Dewynter. Au programme : un flash infos présentés par Mathis Maudet. Puis, un retour sur l’actualité de la semaine avec une revue de presse présentée par David Alias. Une chroniques sur la proposition d’abrogation de l’apologie du terrorisme du code pénal, déposée par le député LFI Ugo Bernalicis. Ainsi qu’une chronique sur les syndicats agricoles qui ont rencontrer la ministre de l’agriculture Annie Genevard pour réfléchir sur des actions concrètes sur le l’eau en bouteille et son prix. Notre quotidienne page internationale est sur Haïti, l’Amérique, l’Afrique et l’Asie. Pour finir sur une interview avec Jules Bourbotte et Lou Attard suite à leur enquête journalistique sur les stages de survie.



PROGRAMMATION MUSICALE :

Carry me Away – Cypress Hill (2010)

– Cypress Hill (2010) Television So Far So Good de Rex Orange countyTravis – Sing (2017)

– Sing (2017) Sing – Travis Phoenix (2001)

