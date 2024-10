Good Morning Tours du 25 octobre 2024

La matinale des étudiants de l’École publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7 h 15 à 8 h 15.

Sixième émission de Good Morning Tours en ce vendredi 25 octobre. Cette matinale était présentée par Baptiste Villermet, pour sa dernière avant son départ sur les ondes de RCF Alsace jusqu’à la fin de l’année 2024. Il évoque également dans une chronique notre rapport à la radio et à la voix. Théo Lheure était aux commandes des flashs info et de la chronique Amérique, à moins de deux semaines de l’élection présidentielle américaine.

Première fois en studio pour Léo Segura, il nous en apprend plus sur le phénomène Brat, popularisé cet été. Le flash sport était présenté aujourd’hui par David Allias. Autre nouvelle voix en studio, celle de Aliyah Trabelsi. Elle expose les réalités de l’impact d’un divorce chez les femmes.

Grande nouveauté sur Good Morning Tours, l’interview politique de Lou Attard et David Allias. Ils reçoivent Jean-Rémi Baudot, journaliste à France Info et président de l’Association de la Presse Présidentielle. Et pour finir, Marie-Camille Chauvet apporte un brin de légèreté avec une chronique sur le Street art.

PROGRAMMATION MUSICALE :

Charlie XCX– 365 (2024)

365 (2024) Ben Mazué – 10 ans de nous (2017)

– 10 ans de nous (2017) Red Hot Chili Peppers – Can’t Stop (2003)

