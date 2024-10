Good Morning Tours du 18 octobre 2024

La matinale des étudiants de l’École publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7 h 15 à 8 h 15.

Cinquième émission de Good Morning Tours pour l’édition 2024-2025. Cette matinale du vendredi 18 octobre était présentée par Mathis Maudet. Victoire Renard Dewynter et Lou Attard se sont chargées des flashs infos ainsi que de la technique. Côté sport, David Alias est revenu sur les actualités de la semaine dans le flash sport. À plus de deux semaines des élections présidentielles américaine, Théo Lheure est toujours là avec sa chronique USA, pour faire un point dans l’avancée des campagnes de l’actuelle vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump. Dans la chronique Asie, Camille Amara-Bettati, aborde les tensions de plus en plus fortes à la frontière entre les deux Corées. Angelina Richard explique dans une chronique, la Culture du viol dans le contexte du procès Mazan. Marie-Camile Chauvet résume l’affaire judiciaire dite « des enfants placés du Nord ». Dans une chronique culture, Jules Bourbotte raconte le retour sur la scène musicale des groupes de rock des années 2000. Et pour finir, Mourjane Raoux-Barkoudah parle de l’amour avec un grand A et plus spécifiquement des célibataires.

PROGRAMMATION MUSICALE :

America – A Horse with no name (1972)

– A Horse with no name (1972) Post Malone – Circle (2019)

– Circle (2019) Justice et Tame Impala – Neverender (2024)

– Neverender (2024) Linkin park – The emptiness machine (2024)

