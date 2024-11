Good Morning Tours du 15 novembre 2024

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Huitième émission de Good Morning Tours ce vendredi 15 novembre. Une matinale présentée par Lou Attard. Lucas Gault était en charge des deux flashs d’information et David Allias de la revue de presse. Marie-Camille Chauvet explique les conditions des détenus en France dans la chronique société. Dans la rubrique internationale, Léo Segura reviens sur les violences en Chine, David Allias sur la reconnaissance du Somaliland par la communauté internationale et enfin Théo Lheure sur l’attentat-suicide à Brasilia. Destination rue nationale de Tours pour un reportage de Jules Frécon pour récolter l’opinion des passants suite à la nouvelle interdiction de circuler à vélo et en trottinette dans cette rue. Victoire Renard-Dewynter revient sur les enjeux de la COP29 dans une chronique environnement. Angelina Richard nous fait un point sur le nouveau film de Boris Lojkine. Enfin un peu de sport avec une chronique sur le Tour de France par Mathis Maudet. Et pour finir, Léo Ségura annonce les nomination des Grammys.

PROGRAMMATION MUSICALE :

Dre’es – Warm (2020)

Billy Idol – Eyes Without A Face (1984)

Tinashe – Nasty (2024)

