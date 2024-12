Good Morning Tours du 13 décembre 2024

La matinale des étudiants de l’école publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7h15 à 8h15.

Douzième émission de Good Morning Tours ce vendredi 13 décembre 2024. Une matinale présentée par Lucas Gault. David Allias était en charge des deux flashs d’information et Camille Amara-Bettati de la revue de presse. Jules Frecon a réalisé un reportage sur le marché de Noël, au pied de Notre-Dame de Paris, pour la réouverture. Dans la rubrique internationale, Camille Amara-Bettati revient sur le coup d’État en Corée du Sud, Lou Attard sur les crimes du régime de Bachar al-Assad, tombé cette semaine et une chronique sur l’affaire Kamel Daoud, puis enfin Théo Lheure sur la nomination de Donald Trump, personnalité de l’année par le magazine Time. Victoire Renard-Dewynter nous a donné de l’inspiration ce matin, avec un reportage réalisé par deux Afghans, lors d’une séance d’éducation aux médias et a alerté sur les dangers des sachets de nicotine Pouches. David Allias a terminé cette émission en revenant sur la prochaine édition de la coupe de Football, en 2023, qui se déroulera à travers le monde entier.

PROGRAMMATION MUSICALE :

Charlotte Cardin – Puppy (2023)

Edis – Azar Azar (2024)

Bad Boys Blue – You’re a Woman (1985)

