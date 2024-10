Good Morning Tours du 11 octobre 2024

La matinale des étudiants de l’École publique de journalisme de Tours, le vendredi de 7 h 15 à 8 h 15.

Quatrième émission de Good Morning Tours édition 2024-2025. Cette matinale du vendredi 11 octobre était présentée par Angélina Richard. Victoire Renard Dewinter et Lou Attard se sont chargées des flashs infos, Mathis Maudet du flash sport. Théo Lheure est toujours là avec sa chronique USA : il nous parle des ouragans qui traversent les États-Unis ainsi que la possible incidence sur les élections. Lucas Gault était en reportage chez un apiculteur et Baptiste Villermet nous emmène avec lui dans un voyage en train. Pour sa première chronique, Colin Dobroniak–Cohen évoque la tempête Kirk qui secoue le pays. Et pour finir, Jules Bourbotte nous en apprend plus sur le nouveau film Joker : folie à deux. Sans oublier derrière la vitre, Gabriel Ziar qui se retrouve propulsé en technicien en chef du jour.

PROGRAMMATION MUSICALE :

Fonola Band – Bella Ciao (1997)

– Bella Ciao (1997) Corona – Rythm of the night (1993)

– Rythm of the night (1993) Kenny Loggins – Footloose (1984)

