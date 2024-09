Fatal Error – Retour sur les Journées des écologistes à Tours Partie 1

» FATAL ERROR » – expérience sonore animée par Charlotte du Collectif Toute Seule. Entendable de minuit à mi-nouïe, de l’un dit à l’une dit. Sonorités entre reportages ou élucubrations sur-irréalistes.

Retour sur les deux premières Journées des Écologistes, les 22 et 23 août 2024 sur l’île Balzac à Tours. Reportage en trois parties pour essayer de saisir les motivations des participantes, leurs envies et aussi de capter l’atmosphère à la veille de la rencontre avec E Macron, ou l’effervescence avec l’arrivée de Lucie Castet. Toute cela dans un contexte politique instable. Extraits du meeting ou de la cérémonie d’ouverture et interventions de personnalités publiques, militantes et de nouvelles adhérentes. Interviews de Bédélire, Nade, Léa Balage El Mariky, Claude Gruffat, Majdouline Sbaï, Mathilde Viot qui nous parleront de violences sexistes et sexuelles, agriculture, ruralité, droit des consommatrices, non désir d’enfantes, biodiversité, votes extrême droite, Europe ou protectionnisme.

1ère partie

