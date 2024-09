Fatal Error – JDE 2024 2ème partie

Cyrielle Chatelain et Judith Godrèche lors des JDE Tours 2024

» FATAL ERROR » – expérience sonore animée par Charlotte du Collectif Toute Seule. Entendable de minuit à mi-nouïe, de l’un dit à l’une dit. Sonorités entre reportages ou élucubrations sur-irréalistes.

Suite de la série sur les journées des écologistes, ici les 22 et 23 août 2024 à Tours, île Balzac comme si vous y étiez. Dans cette 2éme partie, d’autres interventions de sympathisantes, leurs réflexions, envies et attentes. La place des médias sera abordée avec Justine, journaliste à Reporterre; les violences sexistes et sexuelles lors du dialogue avec Cyrielle Chatelain et Judith Godrèche ainsi qu’une entrevue de Mathide Viot pour Radio Campus Tours.

Lien pour la pétition ma voix mon choix : https://www.myvoice-mychoice.org/fr

Musique de Rone

https://www.radiocampustours.com/emissions/fatal-error-JDE-partie2/