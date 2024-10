Emission spéciale – Quel journalisme face au monde sanitaire et social ?

Emission enregistrée au Centre de Formation Croix Rouge Compétences de Tours, en marge du colloque du 10 octobre 2024

Mélissa Theuriau, journaliste et réalisatrice

Par ordre d’apparition :

Etudiantes en formation Assistant Social : c’est quoi, un travailleur social ?

Isabelle Naegelin et Jean-François Julon, formateurs : sociologie, journalisme, documentaire, quelle différence ? Comment on se rend « sur le terrain » ? Comment acquérir un savoir-être ?

Melissa Theuriau, journaliste et réalisatrice de Bébés placés, la vie devant eux

Etudiants – Laura, TISF et Jules, Assistant social : le lien dans vos futurs métiers

Laurent Bigot, directeur de l’EPJT et trésorier du Club de la Presse

Fabienne Courgeau, maîtresse de maison : un métier de lien

Etudiants de l’EPJT – Emma, M2 – Julian, M1 – Angelina M1

Eric Trouvé, directeur de Croix Rouge Compétences – créer des liens et faire sens





Laurent Bigot, directeur de l’EPJT

A écouter

Good Morning Tours – émission des étudiants de l’EPJT sur Radio Campus

Archives – RedCross – émission de Croix Rouge Compétences

A lire

Isabelle NAEGELIN, Claudie REY, Pour une réflexivité sur le jugement en travail social, Jugement et intervention sociale, Les cahiers du travail social n°88 I© IRTS de Franche-Comté I Décembre 2017



A voir

Bébés placés, la vie devant eux – Mélissa Theuriau

La RTBF – Strip-Tease – documentaire