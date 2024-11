Cuvée Scène Locale meets Ghettoblaster – EPISODE 2 – Novembre 2024

Ce mois-ci, Sébastien reçoit Guiom, de la bibliothèque centrale de Tours, Cassandra de la médiathèque de Joué-les-Tours et Fanny chargé d’accompagnement attachée de billetterie et communication au Temps Machine.

Au programme de cet épisode 2: une présentation de la soirée Cuvée Scène Locale du printemps, c’est incontournable. Cassandra, Fanny et Guiom nous en disent plus sur la mise en avant de la scène locale mais aussi l’évolution des modes d’écoute des auditrices et auditeurs.

La playlist de l’émision:

Final Shodown, Gil de Oliveira – Influencer

ensemble PTYX, Charles Ives – The Unanswered Question

Thelmaa – Lonely at Dusk

Toniowok – Champagne Wasp

Retrouve le podcast juste ici: