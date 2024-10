Crossover, stupeur et tremblement

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour une nouvelle séquence de stupeurs et de tremblements.

La Playlist du 20 octobre de l’an de grâce 2024

Sergio Mendes, Gilberto Gil, Jorge Ben – Mas Que Nada

Caribombo – Multicolore (ft Langaz Ravann)

Caribombo – Running Away (ft Zongo Abongo & Chichi Banana)

Caribombo – Acido Tamarino

Caribombo – Pululu (ft Keya Nemesis)

Reeno – Superstition

James Brown – All For One

Cameo – It’s Serious

Schneider- Draft

Nina Girassois – Heavyweight Sound

Nina Girassois – Musica Boa

Nina Girassois – Survivor

Jo Maka – Sunflower

Intercommunal Musique Ensemble – En Souvenir De Kanté Facelli

Intercommunal Musique Ensemble – Maziya

Louis Xavier – Steps

Princess Aya Shara – O Wina Tienge

Toto Guillaume – Mulalo

Africa Negra – Tlechi Ope Bengui

Toto Guillaume – Eh Oa

Sugar Daddy – Another One Bites The Dust

Teddy Pendergrass – Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose

Cameo – Rigor Mortis

Rogê – Tropical Man

Dora Morelenbaum – Caco

Dora Morelenbaum – VW Blue

Rogê – Mis Filhos

Rogê – 100% Samba

Dora Morelenbaum – Venha Comigo