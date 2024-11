Dans l’émission AJAMAAT SOUND – 31, le projecteur est dirigé sur l’instrument traditionnel à cordes appelé Ekonting. Cet instrument, originaire de l’Afrique de l’Ouest, plus précisément des peuples diolas (ajamaat) du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, est l’un des ancêtres du banjo moderne.

Après l’introduction du Youtubeur L’Instrumentiste des informations compléteront l’histoire de l’instrument à travers les âges dans la conférence Mardi de la musique tenue le 14 novembre 2023. Avec Stéphane Borde, banjoïste et Armonia Serrano, chanteuse et clarinettiste.

Nous nous embarquons ensuite dans une petite exploration de certaines des racines du banjo en Afrique/Sénégal.

Nous entendrons la technique de jeu du maître Griot Samba Guisee’ à Dakar, Sénégal jusqu’au Gimbri amazigh en passant par le rythme envouté du Bitwi.

Fresque égyptienne

Diola Ajamaat tenant un ekonting

PLAYLIST

00:02:07 Doù vient le Banjo L’ekonting Un Instrument Oublié

00:07:26 EKONTING LANSANA SADIO

00:36:25 Bwiti Initiation Music from Gabon for Iboga Shamanic Journeying

00:41:59 Art of the Xalam ( & Hoddu)

00:50:35 Cedrick Watson

00:53:41 Dia karamba Djikobom

00:58:07 Soundjata – Lexil – 1975 – Mory Kante? et le Rail Band (Mali)

01:25:58 Adama Kamissoko kamalen n`goni player from Mali.

01:36:03 LE GRAND MAALEM GNAOUI MAHMOUD GUINEA

01:50:06 Moroccan gnawa guembri music