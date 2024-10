ABCDVeg-Emission du 21 octobre 2024 : Editions Evalou

Au programme de ce 42ème numéro, un entretien avec David qui codirige les éditions Evalou (http://evalou-editions.fr/), une maison d’édition francilienne indépendante et engagée proposant une littérature jeunesse qui sensibilise les plus jeunes à l’écologie, la défense des animaux et au véganisme.

Vous pourrez aussi écouter deux chroniques de Caroline Brasseau qu’elle enregistre pour « Le temps d’une chronique » (https://www.letempsdunechronique.fr/) et « Paroles d’animaux » (https://paroledanimaux.fr/) dédiées à deux livres sélectionnés pour le Prix Maya 2025 dans la catégorie bandes dessinées : « Changer le monde » de Natsumi (éditions Evalou) et « S’il te plaît dessine moi un cachalot » de Pome Bernos et François Sarano (Actes sud mondes graphiques).