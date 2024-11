Réalisé par Louise HOUALET.

Univox- Festival BD Boum à Blois

Retour sur ce festival de bandes dessinées gratuit Blésois qui s’est déroulé le 22, 23 et 24 novembre 2024 accueillant chaque année plus de 20 000 visiteurs…

Avec la participation de Afuro-Pixe, auteur de Tours aux éditions Petit à Petit et professeur à Brassart (compte instagram: @afuropixe), Michel Maraone auteur de Le Chêne et le Grigou ,Annie et Tibo, auteur et dessinateur de vingt ans aux éditions Un Poil Bleu (comptes instagram: @unpoilbleu @_tibooooo),Gaët’s, scénariste de la série RIP aux éditions Petit à Petit (compte instagram: @gaets_bd) et Sylvain, Bénévole sur le festival BD Boum. Merci à eux pour le temps et leur enthousiasme!

Retrouvez les Interviews en direct du festival BD Boum à Blois séparément:

Interview de Afuro-Pixe, auteur de Tours aux éditions Petit à Petit et professeur à Brassart (compte instagram: @afuropixe)



Interview de Gaët’s, scénariste de la série RIP aux éditions Petit à Petit (compte instagram: @gaets_bd)

Interview de Michel Maraone auteur de Le Chêne et le Grigou , Annie et Tibo, auteur et dessinateur de vingt ans aux éditions Un Poil Bleu (comptes instagram: @unpoilbleu @_tibooooo)

Interview de Sylvain, Bénévole sur le festival BD Boum