Tsigalko United – Une Histoire des Stades

Pour ce numéro de mars 2024 Tsigalko United recevait Thibault Roy, historien tourangeau passionné de basket, auteur de « Tours, mémoires du sport » en 2015 et féru d’architecture.

Avec nous, Thibault a partagé sa passion pour les infrastructures sportives pour faire une histoire des stades. Nous avons parlé des stades antiques du côté d’Athènes, Olympie et de l’Amérique pré-colombienne, nous avons aussi parlé de l’Estadio Centernario de Montevideo, de l’architecte écossais Archibald Leitch, des stades Buffalo, Persching et du Parc des Princes, enfin nous avons essayé d’esquisser ce qui définit un stade au XXIème siècle.

Playlist musicale de l’émission:

The Josh Craig – Who We Are As People

Somnolent Works – Elephant On Drugs

Cumulus Frisbee – Seven Hundred Snakes

Sources bibliographiques:

« Football, le tour du monde des stades d’exception » par Ryan Herman, 2023, Talent Sport

« La Coupe du Monde 1930 – 1998 », ouvrage collectif en deux volumes, par « L’Equipe »

