Sortez! Spécial Noël avec l’équipe RCT

Émission du 19/12/2024

Hohoho… Le Père Noël est de passage dans Sortez!.

C’est la dernière émission que l’on réalise de l’année en tant que services civiques. Noël se rapproche à grands pas et nous arrivons avec nos gros sabots pour vous proposer une émission spéciale Noël, en compagnie de Sébastien, Mélissa et Eva qui clôture sa semaine de stage à la radio.

Pour cette dernière émission, L’équipe de Sortez et Eva s’est équipée de son meilleur pod track pour arpenter les rues du 2 Lions pour réaliser un micro-trottoir dans lequel on a pu avoir des étudiants pour nous raconter leurs meilleures ou pires expériences de Noël.

Une interview pastiche du Père Noël avec Sébastien dans le rôle du Père Noël et la chronique de Melissa sur « Ce qu’il ne faut surtout pas dire, quand on veut avoir de la classe pendant les fêtes de fin d’année. »

La fin de l’année n’est pas toujours joyeuse, et ça peut même être le théâtre d’évènements dramatiques. On adresse toutes nos pensées aux victimes du cyclone Chido qui a touché Mayotte le 14 décembre. De nombreuses cagnottes ont été ouvertes en soutien aux habitants, on vous renvoie vers des organisations telle que la Croix Rouge, Le secours populaire et la Fondation de France pour apporter son soutien en donnant quelques euros qui peuvent faire la différence.

https://www.croix-rouge.fr/delegation-territoriale-de-mayotte/cyclone-chido-appel-a-dons-1

https://www.secourspopulaire.fr/mayotte-apres-le-cyclone-lindispensable-solidarite

https://www.fondationdefrance.org/fr/?view=article&id=4437&catid=510

On pense également aux victimes de la fusillade dans l’Université Karlova à Prague l’année dernière, c’était le 21 décembre 2023.

On envoie de la force et du courage aux étudiants serbes, géorgiens, roumains et slovaques, qui en ce moment sont tous dans la rue contre des gouvernements populistes et/ou corrompus. On va leur souhaiter une année 2025 qui sente un peu moins les coups et la gardav’ et plutôt la liberté de pouvoir s’exprimer, comme… dans une radio associative!

Et à Lille c’est Bertrand Lefebvre, bénévole emblématique de Radio Campus Lille qui nous a quitté, Radio Campus Tours adresse toutes ses condoléances.

Radio Campus Tours vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’années.

Playlist de l’émission :

Frosty the Snowman – Ella Fitzgerald

Jingle Bell Rock – Bobby Helms

Podcast de l’émission :