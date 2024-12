Sortez! – Projet étudiant – Animation Handibasket

Émission du 11/12/2024



Yu-Lan Tuvron et Mathys Pineau, étudiants en deuxième année de BUT carrières sociales à l’IUT de Tours Nord ont monté cette année avec leur groupe un projet visant à sensibiliser les élèves du collège Stalingrad de St-Pierre-des-Corps à l’handisport et plus particulièrement à l’handibasket.





Pour ce faire, Manon Lenoël, Benjamin Saglio et Nesta Fernett du Club Bulldogs Handisport de Chambray-Lès-Tours sont venus nous présenter le club, les grandes difficultés auxquels ils font face ainsi que leurs implications dans le projet.





Pour conclure ce projet, les étudiants organisent ce mardi 17 décembre un Temps Fort qui aura lieu dans le gymnase du collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps de 14h à 17h, dans lequel vous retrouverez débats et discussions avec des handi-athlètes poursuivi d’un match d’handibasket.





Pour aider le club, ci-dessous la cagnotte Leetchi de l’équipe Bulldogs Handibasket de Chambray-Lès-Tours.

https://www.leetchi.com/fr/c/sauvons-lequipe-handibasket-bulldogs-touraine-1128350







Playlist de l’émission :





Deathbypeanuts, Amina, Moses Yoofee, Noah Fürbringer – Faith

Binary Digit – PATTERN 6

Keysuna – Overthinkin

Podcast de l’émission :