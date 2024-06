Sortez! – On Papote #7

Dans Sortez! , Bastien et Juliette vous ont donné rendez-vous pour un On Papote #7. Format dans lequel nous sommes sans invité(e)s et nous pouvons discuter, faire des petits jeux, diffuser des interviews et des chroniques.

Au programme de ce 7eme On Papote : l’interview de Styleto disponible sur notre site internet ainsi que sur sur le site internet de Radio Campus France, l’interview de G.L.A.D au Printemps de Bourges, l’interview de deux commerçantes présentes au Printemps de Bourges et enfin un petit jeu que Bastien a concocté à Juliette.

La Playlist de l’émission :

Styleto – Faut que tu m’aimes

G.L.A.D – Needle

G.L.A.D – I Won’t Say Anything

