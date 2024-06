Sortez! – IUT de Blois

Mardi 18 juin 2024

Dans Sortez! , Bastien et Juliette ont reçu l’IUT de Blois. Ils étaient en compagnie de Laetitia Bontemps, enseignante, chargée de mission Vie étudiante, culture et transition écologique. Elle était accompagnée de quatre étudiants, membres du BDE SGM (Science et Génie des Matériaux).

Durant l’émission nous avons parlé des formations proposées à l‘IUT. Il y a quatre BUT (Métier du Multimédia et d’Internet, Réseaux et Télécomunications, Mesures Physiques, et SGM) et deux licences professionnelles (Gestion de la Production Industrielle et Métier de la Vision).

Nous avons aussi parlé de la vie étudiante blésoise, du SUAPS, du SSU, de la mission égalité, des association étudiante présente à l’IUT ainsi que des futurs événements qui auront lieux prochainement à l’IUT.

La playlist de l’émission :

Thérapie Taxi – été 90

Curtis Harding – Need Your Love

Skye Davvil – Introverts Party

Pour plus d’informations :

Le site de l’IUT de Blois

Le Insta de l’IUT de Blois

Le Insta du BDE SGM

Le Insta de Sortez!

Pour en savoir plus ? Tout est dans le podcast 😉