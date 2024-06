Sortez – Eqtas-e

Mardi 11 juin 2024

Dans Sortez! Bastien et Juliette ont eu accueilli Lohan et Léa, tout deux co-fondateurs de l’association Eqtas-e (association communautaire de prévention des risques sexuels et de drogue pour les personnes LGBT, queer et handi).

Léa et Lohan étaient déjà passés l’année dernière dans l’émission présentée le dispositif Michel-le : Un camion itinérant pour effectuer de la prévention santé dans toute la France, de retour après la fin de cette tournée et en pleine organisation de l’événement « Retour au Bercail » le 28 juin prochain.

On a parlé et présenter la programmation de cette journée avec eux, mais aussi discuter des actions et des valeurs de l’association ainsi que des missions d’Eqtas-e

« Retour au bercail » Le 28 juin 2024 à partir de 14 h à l’étape 84 puis à 18 h a la Guinguette de Tours.

La playlist de l’émission :

Jarami – Cold Blooded

Adaline– Keep Me High

Current Joys – Blondie

Franck Ocean – White Ferrari

Pour plus d’informations :

