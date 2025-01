Sortez ! – Cap sur la transition écologique au CROUS Orléans-Tours

Émission du 21/01/2025



Afin de mieux comprendre les enjeux de la transition écologique au Crous, et d’informer sur les mesures prises par l’organisme qui occupe une place majeure dans la vie des étudiants, Paul-Emile (chargé de mission Transition Écologique au Crous Orléans-Tours) et Maëva (Service Civique à la transition écologique du Crous) étaient aux micros de Sortez!



Récente dans l’histoire du Crous, la gestion de la transition écologique repose sur deux points cruciaux dans la diminution de ses émissions de CO²: l’alimentation et le logement, mais une attention tout particulière est également portée sur les questions de mobilités décarbonées et de réduction du plastique.



Victor, étudiant en Master de droit de l’environnement fait son entrée dans Sortez! en présentant une chronique revenant sur la loi EGALIM à laquelle sont soumis les Crous, qui vise à réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurations collective et en améliorer la qualité nutritive.



Si des associations ou des projets étudiant.e.s souhaitent joindre le Crous pour des propositions sur les questions environnementales, c’est possible à l’adresse suivante : transition-ecologique@crous-orleans-tours.fr



