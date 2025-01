Sortez! – BOTA FOGO s’invite au Bateau Ivre

Émission du 07/01/2025



Icart sur les chemins, Crossover et Radio Campus Tours s’associent pour une soirée aux sonorités caribéennes samedi 11 janvier au Bateau Ivre.

Programmation qui tue, Pat Kalla et Le Super Mojo, Metro Combo, DJ Freakistan, Crossover à partir de 19h30.

Messaoud Bouzid (Icart sur les chemins) qui est à l’initiative du projet et Stéphane Berton (Crossover) qui le coorganise étaient avec nous pour cette émission ensoleillée (avec un appel surprise de Pat Kalla), l’occasion de revenir sur la genèse de cette soirée, et d’échanger autour d’un univers musical assez peu représenté localement.



Radio Campus Tours animera sur place un plateau radio en direct de 18h à 20h



Le lien pour prendre ses places illico presto : Le Bateau Ivre – Billetterie BOTA FOGO







Playlist de l’émission :





Pat Kalla, Le Super Mojo – Soldat

METRO COMBO – Mwen Domi Deyo

Voilaaa – C’est la danse