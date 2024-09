Press Start – Space Opera et jeu communiste

Dans cette nouvelle émission de Press Start, vous retrouvez Philippe et Charles sur Radio Campus Tours ! Dans cette émission, vous retrouverez les actualités du jeu vidéo, une chronique de Philippe sur un jeu communiste, et Charles vous parlera des Space Opera, les jeux vidéos dont l’intrigues se place dans l’espace !



Press Start, c’est votre émission jeux vidéo, 1 lundi sur 2, de 20h à 21h sur Radio Campus Tours ! Durant une heure, vos joyeux lurons vous partage leurs passions pour les jeux vidéo, autour de découvertes, d’analyses, de débats et de jeux dans cette émissions !



Bonne écoute…