On Sport’e pas plus mal du 6 décembre 2023

L’émission sportive de Radio Campus Tours, le mercredi de 19h à 20h avec Philippe , Cédric , Rami et Gabriel .

Retour sur les mondiaux de handball féminin , l’histoire sur Jenson Button champion du monde 2009 en Formule 1 , une chronique sur l’actualité sport tourangelle et le quiz en fin d’émission .

playlist du 6/12/2023

– Timbaland feat Nelly Furtado – Promiscious

– P Diddy feat Nicole Scherzinger – Come to me

– Ludacris – Get Back