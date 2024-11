On se mets au Vert dans Sortez! avec Zéro Déchet Touraine

Émission du 08/11/2024

A l’occasion de notre émission mensuelle dédiée à la transition écologique, Sortez! a eu le plaisir d’accueillir Hugo Meslard-Hayot et Lilou Arnault (apprentie) de l’Association Zéro Déchet Touraine aux micros. Née en Janvier 2017, l’association Zéro Déchet Touraine a pour but de promouvoir les pratiques du zéro déchet, zéro gaspillage, et partager ces bonnes pratiques avec le plus grand nombre. Elle vise à sensibiliser les habitants de la région Touraine aux enjeux de la prévention et de la gestion des déchets. Ils sont venus partagées leurs expériences, leurs missions et les nombreuses actions réalisées au sein de l’association. C’est le moment de revoir nos pratiques et d’appliquer les bons gestes avec Zéro Déchet Touraine ! A (re)-découvrir en podcast juste en dessous !

Playlist de l’émission :

Black Loops – Suki

Alien Tears – Highway

Lune Elle – Halfway Broken

Chronique d’Estelle : La Guinguette d’Hiver Le Soleil à St-Pierre-des-Corps à retrouver sur le site radiocampustours.com

Podcast de l’émission :