Maggot Brain – The Glam Crept In

Clin d’oeil au morceau de MUD, on continue d’explorer la compilation « Can The Glam » dans cet épisode maggotique. Mais on démarre avec Roxy Music et T-Rex. Ensuite vous avez droit au « Running Free » de Maiden, puis le groupe Ritz démarre l’exploration du second cd de la compilation « Can the Glam », suivi des américains de Pandora (pas si glam que ça pour le morceau présenté, plus blues rock), Gumbo (encore « Can the Glam »), David Bowie, Bad Losers (là encore plus blues rock, voire rock sudiste à la Black Crowes avant l’heure, que glam), Roxy Music (doublette), Hello et Iron Virgin. On poursuit avec Iron Virgin, Jobriath et Mud justement. Suivi des Arrows, et Sweet. Hollywood Brats prend la relève ainsi que nos compères d’Iron Virgin (encore?), Alice Cooper et les New York Dolls. On finit cet épisode avec Kiss.

