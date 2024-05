Maggot Brain – Ruthless is the name

Ben oui, on en rajoute une couche, et même si on démarre avec Digital Underground, c’est toujours un hommage à mister Eric Wright. On en place une néanmoins pour monsieur David F. Walker, condoléances… Et on diffuse le premier extrait (en entier) du nouvel album de… Above The Law! Suivi du duo Eazy E/ MC Ren et un morceau de Kokane (à l’époque où il vendait ses disques à prix raisonnables… Parce que le dernier à 100$ le cd, non merci! G Perico aurait-il fait des émules?) Forte dose de « Pomona rap » en ce début d’émission puisque ATL revient encore une ou deux fois, avec Tupac & Money B (Digital Underground), ou Eazy E (pour les novices, ce sont des extraits de l’album « Black Mafia Life », l’album qui définit le son G Funk (et non, ce n’est pas « The Chronic » de qui vous savez…). Too Short nous montre la route lui aussi, avec un bon gros sample de Parliament Funkadelic (ou Brides Of Funkenstein?). Bone Thugs & Harmony, ATL et Tha Dogg Pound lui emboîtent le pas. On suit avec 2Pac, Da Lench Mob, et on termine par Real Brothas (BGKO et Gangsta Dresta)…

