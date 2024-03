Maggot Brain – Ridding So High

Clin d’oeil à Parlet bien sûr… Session démarrée avec New Paradise et Linda Clifford. Et très vite on met du P Funk dans le plat, avec Parlet et Brides Of Funkenstein, mais avant, place à Michael Zager Band (et T-Rex)! Un peu de Human League ne fera pas de mal, et on poursuit avec Jigsaw et Love Unlimited Orchestra. The Gap Band et Isaac Hayes leur emboitent le pas, suivis de Kid Creole et de ses Coconuts, c’est vraiment c’est fou la disco! Sheila plonge dans le disco avec Chic, et on part en Zambie avec Witch qui a délaissé le rock 70ies. On termine avec 5000 Volts (groupe de Tina Charles avant son aventure solo), Night School… Et c’est la fin!

Retrouve le podcast juste ici: