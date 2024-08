Maggot Brain – Influence Bay Area

Ca veut tout dire, non? Bon, on passera des artistes qui ne viennent pas de Northern California quand même… On démarre avec The Coup et MC Hammer, oui, celui qui avait samplé Rick James pour « U can’t touch this » (et Jenifer Lopez était une de ses danseuses) et qui a atterri à Deathrow au milieu des années 90. On continue avec Spice 1 et Conscious Daughters. Réservoir Dogues aka RD aka Recel et Deal aka Raides Défoncés fourre toujours sa vie mais sous influence Bay, ils le revendiquent. Un autre rapper hexagonal fait quelques emprunts au son Mobb, G Wax le Parano G avec le morceau qu’on diffuse. Ce qui permet d’enchaîner avec E 40 et plus loin Keak Da Sneak, Ant Banks, Paris et RBL Posse, sans oublier Mac Dre et 11/5. On poursuit avec Khayree et Luniz, et le reste ce sera pour la prochaine fois!

Retrouve le podcast juste ici: