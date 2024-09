Maggot Brain – Glittering Heights

Oui, clin d’oeil littéraire (« Wuthering Heights » d’Emily Bronte, ou bien chanson de Kate Bush). On continue dans le glam avec la compilation « Can The Glam » ( qui a eu une « partie 2 », « Teenage Glampage », clin d’oeil au morceau de Sweet « Teenage Rampage », et le premier volet évoque le « Can The Can » de Suzi Quatro) ainsi que divers poids lourds (et plus légers) du genre. Et avec qui on démarre? Suzi Quatro! Suivie de Cocksparrer et David Bowie & Spiders From Mars, et Slade… Pas d’émission digne de ce nom sur le glam rock sans SLADE tout de même! On poursuit avec The Quick pour le glam californien, et les New York Dolls s’il vous plaît…On reste aux States avec Pandora avant de revenir à Londres avec T Rex époque « Tanx » et Mungo Jerry (et oui, extrait de la compilation « Can The Glam »). On poursuit avec Iron Virgin, Crunch et American Jam Band. Une autre dose de T-Rex avant Cardinal Point. Et on va vraisemblablement terminer avec UK Jones (précurseur, 1969) et Kiss… bien sûr il y aura encore un autre épisode autour de cette compilation « Can The Glam »…

J’ai oublié… A propos de SLADE, c’est un groupe de Wolverhampton qui a démarré en 1966. Vers 1968-69 si je ne me trompe pas, ils adoptent un look skinhead (la première vague, ceux qui viennent des mods et des rudies, adeptes de ska, rocksteady et early reggae), et en 1970, ils plongent dans le glam (au niveau vestimentaire) adieu les chemises Ben Sherman et les pantalons Sta Press!

