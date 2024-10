Maggot Brain – Glam Rock Is My Name

Clin d’oeil à « Dolemite Is My name » et aussi « Black Dynamite »… Oui, on trouve l’inspiration où on peut et où on veut…. Glam rock, ou Glitter rock, on y retourne et on y reste, avec pour commencer les New York Dolls. Saviez-vous qu’en 2005 un documentaire autour de mister Arthur « Killer » Kane avait été tourné? Arthur Kane c’est le bassiste du groupe… Et autre chose, un documentaire de 1975 intitulé « Never Too Young To Rock » est sorti en dvd, y figurent Mud, The Rubettes et le Glitter Band. On poursuit avec Kiss et Hello (retour en UK), puis T Rex. Suivis du morceau « Never Too Young To Rock » avec les groupes cités plus haut, et de Shakane, extrait du volume 2 de « Can The Glam ». Suit un long extrait du Rock Press Club de Philippe Manoeuvre, émission diffusée sur Canal Jimmy à l’époque, le thème, le Glam rock. Cocksparrer pour continuer, une comparaison Kiss/ New York Dolls, puis Angel (le groupe UK) & T Rex ( Rock en stock live 1972), Suzi Quatro, Roy Owen’s Moon… Et on termine par The Quick. Déjà le quatrième épisode de la saga et on a à peine effleuré le sujet…

Retrouve le podcast juste ici: