Maggot Brain – Fear Of A Female Planet Vol. 3

Référence à qui vous savez… On attaque avec Malka Family et Say She She, en fait non, on poursuit avec Tom Tom Club et Jackie Esam (aucun lien de parenté avec le FMO), puis ESG pour rester dans la zone post punk/ funk. Place ensuite à Donna Summer et Say She She pour la petite dose disco, le calme avant la tempête… Wendy O Williams en solo, Ritual Moon, Witches, Gilgamesh (bonus), Tormentress, Dracena, Panndora et Seeds Of Iblis, du heavy rock (WOW), du heavy metal, (Panndora), du thrash, du death (Gilgamesh) et éventuellement du black metal. Transition vers la doucuer avec The Avengers, Siouxsie & The Banshees, The Coathangers, la rappeuse « west » Bella, Zelda (Japon), Patra & Yo Yo, Marcia Griffiths, et les Slits…

