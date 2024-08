Maggot Brain – Attaque Métallique

Oui, une petite session hard rock & heavy metal, comme si on était dans les années 80/90… On démarre avec les américains de Riot, époque « Swords and Tequila », puis Tonnerre, le groupe d’Annick Giroux à côté de Cauchemar. Précisons que le groupe a sorti cette année un album, « la Nuit Sauvage ». On poursuit avec Cathedral… Et Cauchemar! Retour en hexagone avec Drifter, avant de reprendre l’avion pour le continent américain, car place à Warlord, vieux groupe heavy qui n’a pas abandonné le combat malgré les vicissitudes (lire l’article qui leur est consacré dans Rock Hard), puis Exciter, époque « Heavy Metal Maniac »… Et un bonus, les vétérans allemands de Running Wild, en doublette avec Accept. Et allons voir en région Centre ce qui se passait dans les années 90, avec Muren. Satan Jokers, pour la seconde fois je crois, Guns ‘N’ Roses, puis le groupe (nord) américain Saint (forte influence Judas Priest…) complètent le tableau. On termine avec Freeways (compilation « Trapped Under Ice » du label Temple Of Mystery), Vulcain, et Savage Grace. Si vous voulez en savoir plus sur le heavy metal, « true » metal, NWOTHM, je vous recommande les magazines Snakepit et Steel Conjuring, et intéressez-vous au nouveau label hexagonal Steel Shark Records…

