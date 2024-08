Maggot Brain – A Ses Amis

Rien à voir mais le 27 juillet 1794, c’était la chute de Robespierre, Desmoulins et leurs amis (9 et 10 thermidor an II), la fin de la période appelée la Terreur, le Comité de Salut Public qui (selon certains) exécutait à tour de bras pour sauver la République, la guillotine ou « la veuve » ou la « Monte A Regret » n’était point sous employée… Retour à quelque chose de plus joyeux, Dee Nasty et Lionel D, ainsi que les Treacherous Three, Big Brother Hakim, Timide & Sans Complexe, King T, Fat Larry’s Band, et en plus vous avez eu droit à un mix funk de 10 mns par notre ami, que demander de plus? Un nouvel épisode, oui je sais…

