Maggot Brain – Glam Rock Assault

On repart dans le Glam à l’occasion de la compilation « Can the Glam! » sortie l’an passé chez Cherry Red Records… L’occasion de dépoussiérer ces classiques de T Rex, Spiders From Mars, Mud, Glitter band, Slade, Suzi Quatro, Kiss etc… On démarre avec T Rex et Mud, suivis de Sweet et Hollywood Brats. Avant de s’attaquer à Roxy Music et au premier extrait de la compilation « Can the Glam! », le groupe Squeek. On en profite pour passer un extrait de la compilation des Bad Losers, groupe « new york dollien » des années 80 basé à Paris (mais venu de Toulon), interviewé dans un numéro de Rock Hardi. On poursuit avec Pheon Bear (Can The Glam) et Kiss par deux fois, car on aime ça… Après les news, Alice Cooper, Spiders From Mars avec David Bowie, enfin Ziggy Stardust (Peel session 1972), Chicory Tip (Can the Glam), New York Dolls dans l’émission Midnight Special, The Quick et The Arrows pour terminer cette première partie (oui on va poursuivre dans le « rock à paillettes »).

Retrouve le podcast juste ici: