LJDH – They Already Won

Référence au morceau « Race Against Time » de qui vous savez… On démarre donc, si on fait abstraction de l’interlude (Wattie Buchan et ses potes dans une émission grand public débattant de la coupe iroquoise, avantages et inconvénients, notamment pour dormir) avec GBH, puis Icons Of Filth (compilation Mortarhate records « Who? What? Why? When? Where? »), The Outcasts, Vice Squad (formation originale, pas l’ersatz par Beki Bondage), Chron Gen, Exploited, Discharge, Vex (qui rappelle Killing Joke « The Wait »…). Et ensuite? Vous reprendrez bien un peu de Blitz n’est-ce pas? Avec une rasade de GBH et une solide pincée d’Eskorbuto… La suite au prochain épisode….

Retrouve le podcast juste ici: