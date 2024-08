LJDH – Occult Enemies

Clin d’oeil à Nebiros, comprendront ceux et celles qui doivent comprendre… On démarre avec Impetigo et Nebiros (Colombian black metal des années 90, comme Typhon formé par l’ancien batteur de Masacre), suivis de Cardiac Cease (death metal des années 90, chroniqué dans « Voyage au centre de la scène ») et Amen Corner (second wave of Brazilian black metal, voir le numéro spécial de Zombi Danz) et son album « Written By The Dead » (2024). On poursuit avec Skelethal, Immolation et Imprecation… Et peut-être Torchure…

