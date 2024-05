LJDH – From The Depths Of Musical Abyss

Oui, titre emberlificoté car pas d’inspiration (même si petite référence à Venom…). On attaque avec DEATH et TORCHURE, suivis de Celtic Frost et Agressor. Serpent Corpse leur emboîte le pas, un death un peu poisseux. Bonus, on vous passe le titre « Harvest Ritual » de Necrophagia , car Frank « Killjoy » Pucci envisageait un long (ou moyen) métrage horrifique , éponyme (« Harvest Ritual »), et c’est devenu un album (sorti en 2008). Place à Skelethal, puis Incantation,et Obscenity pour fermer le bal…

On retrouve le podcast juste ici: