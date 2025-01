Clin d’oeil à AUTOPSY… On retourne au death metal (et au black metal), avec les teutons d’Obscenity pour commencer, suivis d’Inhumate et Incantation en live. On poursuit avec Pentacle (et je crois avoir oublié les espagnols d’APOSENTO), Autopsy, Black Shepherd et Nebiros. On termine avec Sacrilege et peut-être Mortuary (Mexique)….

Retrouve le podcast juste ici: