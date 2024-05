LJDH – City Baby Attacked by GBHLJDH

On plonge dans la seconde vague punk britannique, avec les crêtes, les clous, les blousons de cuir, bref ce qui indispose les Inrocks et Patrick Eudeline. GBH (ancien Charged GBH) est à l’honneur, mais pas que… On a diffusé les Trotskids, the Partisans, Varukers, on s’attardera aussi sur une partie de la scène hardcore (balbutiante?) hexagonale avec Final Blast, Pariapunk, et on repart vers d’autres contrées dont les USA avec Agnostic Front ou l’UK comme Chron Gen, The Expelled. Vous prendrez bien une pincée d’Exploited? Avez-vous entendu parler de la tournée « Apocalypse Now » avec GBH, Exploited, Chron Gen, Anti Pasti… On termine avec Lost Cherrees… Et le livre dont le titre m’échappait c’est « Burning Britain » de notre ami Ian Glasper…

