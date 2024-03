L’entourloop – La mode 24/01

Des tonnes de vêtements encore étiquetés dans un désert au Chili, mais comment sont-ils arrivés là ? Cette semaine l’équipe de l’Entourloop s’intéresse à la mode sous sa pire forme : la fast fashion. A travers un reportage, des invités et des chroniques, voyagez avec nous sur les traces de la 6e industrie la plus polluante du monde.

Le programme de l’émission :

– Reportage : Fast fashion, une autre mode est-elle possible ? 1’35’

– Les styles vestimentaires des membres de l’émission 6’10’

– Les mégas décharges de textile dans le monde 16’40’

– Entretiens avec Mylène et Anne-Claire, créatrices de vêtements haut de gamme fait en upcycling 20’00’

– Les plus gros scandales de l’histoire de la Fashion week 51’53’

– Existentialisme et vide dressing 56’08’

– Le billet d’humeur de Flo : Tous à poil 1’03’42’

Musiques :

– Contaminado de La Femme

– The adults are talking de The Strokes

– Nebulosa de Tenorio Jr.

– Laisse de PNL

Notre Instagram