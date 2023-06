[L’école du micro parlant] – Les chroniques de l’Arpège

Le mercredi 14 juin, Lorenzo, Hakim et Yanis, trois jeunes suivis par le SESSAD Arpège de l’APAJH 37 nous ont proposé « Les chroniques de l’Arpège ». Un contenu radio composé par leurs soins (et un peu aidés par leur éducateur et Charlotte Bretaudeau, psychologue) et dans lequel vous pourrez découvrir:

une visite du centre de maintenant de Fil Bleu

Soprano – Le Coach

– Le Coach le jeu d’échecs

Leezac – 6 o’clock

– 6 o’clock une visite au centre de tri des déchets de l’agglomération tourangelle

Naps feat. Gazo & Ninho – C’est carré le S

– C’est carré le S Yanis revient sur les grandes dates de la Seconde Guerre Mondiale

Live guitare acoustique de Lorenzo: « Ode à la joie » et « Samba Lélé »

Retrouve le podcast juste ici:

