[L’école du micro parlant] – Ca Cast’au Pôle!

On chausse les crampons, on procède à quelques étirements et on entre dans « le théâtre des rêves » radiophonique avec « Ca Cast’au Pôle »: un podcast créé, enregistré, ficelé et proposé par les jeunes footballeuses du Pôle Espoirs féminin Centre-Val de Loire situé à Tours.

Elles sont une quinzaine à vous proposer de découvrir leur vie de jeunes sportives de haut niveau, mais aussi de lycéennes, d’internes, d’adolescentes et de passionnées. C’est après les entraînements, et même à peine sorties d’un match que les filles ont enregistré cette émission qui parle de comment elles vivent ce quotidien très sportif.

Un grand bravo à toutes les participantes de « Ca Cast’au Pôle » pour leur disponibilité malgré les entraînements (et parfois les pépins physiques), à Diane Arnaud et Emilie Dos Santos (Ligue du Centre-Val de Loire) pour ce projet ainsi qu’au Lycée Grandmont pour l’accueil dans ses locaux.

Feuille de match:

– La vie au Pôle par Lilou, Zia et Pauline

– la passion du foot par Maya, Laetitia et Mathilde

– la passion du foot et les détections par Félicia et Ely

– Pause musicale: Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Banana Bread

– l’interview d’Assimina Maoulida (joueuse de l’Olympique Lyonnais) par Loane et Farah

– le point de vue sur le Mondial 2022 par Loane et Kenza

– La coupe Gambardella par Maya et Lucie

Retrouve le podcast juste ici:

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre