Le Petit Faucheux et Ourses présentent Emergences dans Sortez !

Emission du 29/10/2024

Le Petit Faucheux et le groupe Ourses étaient présents dans l’émission « Sortez ! » ce mardi pour présenter l’édition 2024 du Festival Emergences. Retour avec Mathieux Durieux (Le Petit Faucheux) sur les objectifs du Festival, son organisation en partenariat avec l’école Jazz à Tours et son objectif de rendre la scène jazz plus inclusive. Puis c’est Ourses, groupe porté par sept musiciennes dont Marion Delmont et Jasmine Lee qui nous ont présenté leurs projets dont la maquette de Mystical Morning. Leur première représentation est à venir Chez Latie le vendredi 8 novembre.

Playlist de l’émission :

Leon Phal – Healthy Ground

Ourses – Mystical Morning

Adavity, Nizar Ali – Huna

Maloya Jazz Xperianz – Dalonaz

Le podcast de l’émission :